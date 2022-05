Laëtitia TOUPIN

Titulaire d’une Licence Professionnelle en Management et Marketing des Services et d’un BTS d’Assistante Manager, j’ai acquis une riche expérience professionnelle de plus de deux ans en tant que Conseillère / Vendeuse au sein de Darty.



Après une expérience réussie dans le domaine du commerce, j’ai orienté avec détermination mon projet professionnel vers le secteur. J'ai acquis une expérience au sein du Crédit Agricole d'une durée de un an en tant qu'Attaché Clientèle. Je souhaite poursuivre mon projet professionnel vers le secteur du service parce que c’est un secteur porteur qui offre des perspectives en phase avec mes motivations et mes qualités.



En effet, mon expérience au sein de Darty m’a apporté le sens du contact humain et une relation de confiance auprès des clients et des collaborateurs du groupe. De plus, les différentes compétences commerciales acquises et les techniques de communication me permettent d’être plus proche des clients. Enfin, l’écoute active et l’empathie sont indispensables dans ce métier. Mon expérience au sein du Crédit Agricole m'a permis de mieux comprendre le besoin client au quotidien et de lui apporter la meilleure solution. J'ai également découvert les tâches administratives me demandant organisation et rigueur. Ce sont ces tâches quotidiennes que j’apprécie aussi.



C'est pourquoi, je souhaite pérenniser le contact avec le client et faire évoluer mes compétences professionnelles plus spécifiques liés au secteur du service.



Je reste à l'écoute d'opportunités et je suis à votre disposition pour vous apporter toutes les informations complémentaires que vous souhaiterez.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising

IBM AS400 Hardware

Ciel Compta

CTI

Réseaux sociaux

Microsoft Access

Microsoft Publisher

Microsoft Word

Ethnos

Autonomie

Travail en équipe

Aisance relationelle

Esprit d'équipe

Internet

Techniques de communication

Techniques de vente