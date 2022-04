Bonjour



Je suis chargé de recrutement du Cabinet Interne de recrutement AXA - Région Ouest (Mayenne - Sarthe - Côte d'Armor - Morbihan)



Dans le cadre de mes missions, j'ai en charge le recrutement des collaborateurs commerciaux salariés (en CDI et Alternance) et indépendants (Agents généraux d'assurances et Agents Mandataires).



N’hésitez surtout pas à me contacter ou à communiquer directement mes coordonnées aux personnes de votre entourage qui souhaitent donner un nouvel élan à leur carrière.



Axa permet aux talents commerciaux de mettre à profit leurs compétences sur un marché porteur, où la relation qu'ils nouent avec leurs clients se double d'un potentiel d'affaires et d'une rémunération en lien avec leurs performances.



Pour plus d'informations :

https://recrutement.axa.fr/

E-mail : service.emploiouest@axa.fr

Tél : 02.41.54.44.66



Samira MAGHNOUJI





Mes compétences :

Formation

Animation