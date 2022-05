Tony RESTOUT

Participation active dans migration vers SAP (recette, test, simulation, reprise de données, support utilisateur) et de la mise en place de Shared Services Center en comptabilité générale et bancaire.



Mes compétences :

SAP FI

SAP CO

budgets

SAP IS T

SAP HR travel expenses

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel

Consolidations

Business Objects

Trésorerie

Couverture de change