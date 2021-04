Alexandre PINAULT

Actuellement en contrat à durée déterminée au sein du service Sûreté de Fonctionnement de la société Herakles, je recherche un emploi à partir du mois de Janvier 2014, dans les secteurs de l’aéronautique et du spatial.



Diplômé ingénieur en Systèmes Mécaniques de l’Université de Technologie de Troyes (U.T.T.) j’ai acquis de solides connaissances en mécanique et systèmes automatisés. Durant mon stage de fin d’étude, j’ai découvert l’importance du rôle de l’ingénieur fiabiliste dans l’entreprise ainsi que son implication pour le développement du produit. J’ai aussi apprécié le dynamisme d’un travail d’équipe et la capacité de l’entreprise à encourager ses collaborateurs à exprimer leur talent. Ceci a motivé ma première embauche au sein de l’entreprise Herakles.



Je suis également titulaire d’un D.U.T. G.M.P. (Génie Mécanique et Productique), ce qui m’a permis de développer des compétences techniques et pratiques complémentaires à ma formation d’ingénieur, notamment dans le domaine de la production.



Part mes différentes expériences dans les domaines de l’aéronautique et du spatial, j’ai abordé la démarche qualité en entreprise, la conduite de réunions, la gestion et l’organisation de production. J’ai aussi renforcé mon sens des responsabilités et développé mon esprit d’analyse et de synthèse.



De plus, suite à mes différents séjours à l’étranger, je parle couramment anglais et j’ai acquis un vocabulaire technique indispensable dans le secteur industriel.



C’est pour l’ensemble de ces raisons, et désireux de mettre en œuvre mes compétences au service d’un société dynamique que je recherche un poste d’ingénieur en relation avec le domaine de la mécanique.



Mes compétences :

Gestion de projet

Qualité

Mécanique

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Gestion de la production

Sûreté nucléaire