Alexandre POT

De par mes différentes expériences, j’ai pu acquérir une connaissance globale des problématiques d'un service informatique (Hardware, Software client ou systèmes). Ayant été plusieurs années pivot, entre des clients (professionnels) et différents services informatiques, cela m’a permis d'avoir un profil polyvalent : autant sur les applications utilisateurs que sur les différents serveurs à disposition.

Détenteur d'un DUT Génie Électrique et Informatique, j’ai validé en 2012 une certification administrateur réseaux et systèmes au CNAM de Lille, en cours du soir afin d'attester de mes connaissances dans ce domaine et été formé au Gherkin en 2014.



Consultant qualité en SI grand compte depuis 5 ans, je suis actuellement chez Altran. Régulièrement en équipes d'environ 10 personnes (dév, consultants et PO), méthodes de travail Agile / Scrum / Kanban.



Mon objectif personnel serait de trouver un poste type admin. réseau&système, qui me permettrait de suivre et/ou participer à la mise en place d'infrastructures de façon plus technique. Avec, dans l'avenir, une spécialité sécurité informatique et autant que possible via linux et systèmes open-sources.

L'informatique n'étant pour moi, pas seulement un emploi mais également une passion et un loisir.



Mes compétences :

Windows

Langage c

BDD

Linux

PHP

Lotus notes

Virtualisation

Active directory

SQL

Maintenance informatique

Réseaux d'entreprises