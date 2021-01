Mes compétences :

Etablissement & suivi des budgets et des investiss

Trésorier de C.E. & C.C.E.

Suivi de la comptabilité et du compte d'exploitati

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Comptable - CODA

Gestion du personnel et de la paie - ADP Human Res

Formateur et animation de réunions

Gestion de Projet (agrandissement, reconstruction,

Encadrement d'équipes

Organisation d'évènements