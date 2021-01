Alexandre POULAT

Avec 26 ans d'activité, organisé et rigoureux, je souhaite partir dans de nouveaux challenges en comptabilité, gestion et ressources humaines en apportant mon expérience et continuer à le compléter. Et si possible, avec aussi de l'encadrement d'équipe.

je suis disponible et mobile géographiquement.

A ce jour, je transmets mon savoir en étant formateur en comptabilité, ressources humaines et paie.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ADP Human Resources

Gestion des ressources humaines

Suivi des relation des IRP

Gestion budgétaire

Paie

Comptabilité

Management

Encadrement

Adjoint du Directeur

Animation de réunions

Formateur

Logiciels Compta : CODA & EBP

Logiciel ERP : SAP