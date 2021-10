Angélique GAUDINO

FORMATION CONTINUE SALARIES

Spécialement dédiées aux dirigeant (e)s, managers, responsables d'équipe,

cadres ou salariés des TPE-TPI-PME-PMI et éligibles au DIF du salarié ou plan de

formation, nos formations permettent aux entreprises de :

- Développer les compétences de leurs salariés

- Doptimiser leur communication

- De « booster » leur efficacité

- De créer des conditions de travail propices au développement du CA

- Daméliorer leur organisation

et par conséquent

D'augmenter et de développer leur chiffre d'affaires.



NOS DOMAINES D'INTERVENTION



- ACCUEIL / VENTE / COMMERCIAL / MARKETING / COMMUNICATION

- GESTION ET COMPTABILITÉ

- ANALYSE FINANCIÈRE

- RESSOURCES HUMAINES

- SÉCURITÉ AU TRAVAIL

- ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT AU TRAVAIL

- DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

- BUREAUTIQUE, PAO ET MULTIMEDIA

- MANAGEMENT

- BANQUE ASSURANCES





Mes compétences :

Le sens du contact et l'esprit d'équipe

Anglais courant

Achats

Ingénierie de formation

Suivi commercial et administratif

Conception pédagogique

Management

Gestion de la relation client