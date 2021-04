Isabelle ISABELLE COURTOIS (COURTOIS)

Chargée de mission pour la Maison de l'Artisan de Cahors, je travaille avec des syndicats patronaux artisanaux du secteur d'activité de service (CNAMS) et dans le champ de l'insertion professionnelle pour adultes.

Mes centres d'intérêt sont la pédagogie, la psychologie cognitive, la remédiation cognitive, l'étude et la psychologie de l'organisation, le développement de compétences, l'identité professionnelle... autant de thématiques que j'aborde de façon transverse dans ma mission.

Pour faire évoluer mes pratiques professionnelles j'ai effectué une formation de formatrice en FOAD. Dispositif qui me semble d'une part adapté à un territoire tel que le Lot et qui laisse place à la créativité, et à l'innovation ...



Mes compétences :

Art

Gastronomie

Littérature

Musique

Voyages