Jean-Michel DEVAL

Normand d'origine, mon parcours professionnel m'a conduit en Midi-Pyrenées où j'exerce aujourd'hui le métier de consultant formateur dans le domaine du Batiment, des Travaux Publics et des grandes fonctions de l'entreprise (conduite de projet, gestion du temps, organisation...)



En 1985, j'ai débuté ma carrière en région parisienne comme chargé d'affaires dans une entreprise de lignes et réseaux. J'ai ensuite fait de la conduite de travaux TP dans l'aveyron puis de la maitrise d'oeuvre VRD en bureau d'études sur Toulouse.



J'ai enfin exercé le poste d'assistant district aux Autoroutes du Sud de la France à Toulouse pendant 9 ans (exploitation et de la gestion de la route).



Depuis Avril 2005, je suis consultant formateur et j'exerce actuellement à l'AFPA dans le secteur des Travaux Publics.



Formateur de conducteurs de travaux en travaux publics jusqu'en décembre 2013, je suis maintenant ingénieur de formation à la direction régionale Midi Pyrénées & Languedoc Roussillon et j interviens plus particulièrement en appui aux centres de formation (mise en œuvre des formations, appuis pédagogiques, réponses aux appel d'offres ...)



Diplômé de la formation de formateurs en réseau "Net Trainers", je suis passionné par la médiation des apprentissages professionneles et par son application au domaine de la FOAD.



J'apprécie particulièrement l'approche bienveillante de la PNL notamment pour tout ce qui concerne l'accompagnement, le coaching et le domaine de la formation



J'aime échanger et pouvoir mettre à profit mon experience et mes connaissances.



Mes compétences :

Ingénierie

Programmation neuro-linguistique

Moto

Sport

Travaux publics

Accompagnement

Coaching

Planification