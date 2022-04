Bruno BALRICK

"L'expérience ne procure aucun plaisir, si ce n'est celui de transmettre" André MAUROIS



Fort de 33 années d’expérience en direction comptable et fiscalité de groupes internationaux leader sur le marché de la logistique et du transport, j'ai fait mienne cette citation. Et ainsi, après mûre réflexion et un long cheminement personnel, je suis à présent diplomé "Formateur Professionnel pour Adultes certifié RNCP".

Je suis maintenant très heureux de pouvoir allier mes acquis, mon expérience, à des techniques, à des méthodes pédagogiques performantes.

C'est cette "combinaison gagnante" que je veux mettre au service des futurs apprenants.



Mes compétences :

ETAFI - CEGID

SAP

EXCEL

Organisation

Fiscalité

Reporting

Management

Liasse fiscale

Comptabilité

Technique de Recherche Emploi