Evelyne PORTIER BOURLON

Diplômée du BAC Professionnel de Comptabilité, et à la recherche d'un emploi dans la comptabilité , le secrétariat ou d'assistante commerciale au sein d'une entreprise.



Forte des compétences acquises au cours de mon expérience professionnel, je suis en mesure de prendre en charge la tenue d'un secrétariat classique (gestion du courrier, accueil clientèle, organisation des plannings), ainsi que la gestion des opérations de comptabilité auxiliaire et générale et de la gestion du personnel telles que la saisie des écritures, les rapprochements bancaires, les déclarations de TVA, etc.



Polyvalente, organisée et méthodique, je suis désireuse de travailler dans une société qui me permette de mettre en œuvre ma volonté de travail et mes compétences techniques.





Mes compétences :

COBOL

L'expérience

SAP

Microsoft Excel

Ciel Compta

Ciel Paye

Microsoft Word

Logiciel PRESTO