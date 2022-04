Claire GAZANO

Dotée d'une expérience de 5 années dans le domaine de la formation et de 2 ans en recrutement, mon leitmotiv est de pouvoir accompagner les stagiaires dans la formation la mieux adaptée à leur profil pour une insertion professionnelle réussie.

Avant tout passionnée par les relations humaines, j'assiste les entreprises dans leur recherche de talents, "trouver le bon profil pour le bon poste", pour que ceux-ci s'épanouissent et contribuent à la performance de leur organisation.

Mes compétences administratives et commerciales acquises lors de mes précédentes expériences me permettent de gérer les différentes étapes du process dans leur intégralité.



Mes compétences :

Recrutement

Microsoft Office

Gestion de la formation

Droit du travail