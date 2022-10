Alexandre REGIMBEAU

Aviva Pau Pyrénées écoute, conseille et accompagne ses clients tout au long du partenariat que nous construisons autour de leurs assurances.



Nous étudions vos risques et nous vous proposons nos solutions d'assurances :

- Assurance locaux professionnels / entreprises

- Assurance Autos Pros

- Assurance Responsabilite Civile Pro

- Assurance Construction - Rc Décennale / Dommages Ouvrage

- Assurance Responsabilité du dirigeant

- Assurance Protection des personnes : Santé, Prévoyance, Retraite



Gagnez en Assurances !



Mes compétences :

Assurance

Service clients

Relations clients pro et entreprise

Expertise technique

Développement commercial

Management

Enseignement