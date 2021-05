Alexandre ROCHET

DOMAINES DE COMPETENCES------------------------------------------------------------------------------------------



LOGISTIQUE / GESTION DE STOCK :

 Inventaires physiques tournants et annuels : diminution des écarts

 optimisation des flux : développement procédures et outils de simplification d’échanges interservices

 préparation de commandes : participation et définition procédures (objectifs : économie, qualité, environnement)

 négociation transporteur et fournisseurs : respect budget, qualité, et satisfaction client



MANAGEMENT D’EQUIPE:

 recrutement : définition des besoins, réseau recrutement, évaluation profils

 encadrement : entretiens individuels, annuels, mise en place objectifs, pérennisation des équipes

 gestion de planning : 35 heures, congés payés, respect législation



ADMINISTRATIF OPERATIONNEL ET COMMERCIAL :

 définition des attentes, objectifs de l’entreprise : plan stratégique et de communication, budgets

 recherches de marché, développement des techniques commerciales: e-commerce, canaux de vente, produits

 gestion des achats et négociations contrats fournisseurs : flux tendus, échéances règlements

 prise en charge des retours et SAV : mise en place de procédures et suivis



Mes compétences :

Achats

Approvisionnements

Gestion de Stocks

Hygiène

Logistique

Management

Manager

restauration

Stockage

Transports