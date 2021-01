Alexandre SAPIN

Leader d'équipes commerciales depuis bientôt 10 ans. Construire un business rentable dans un univers concurrentiel complexe. Réussites basées tant sur l'exigence de l'exécution des stratégies, que sur un management axé sur l'autonomie, la prise d'initiatives et la montée en compétences des équipes. Faire grandir et évoluer ses collaborateurs. Savoir-faire technique et compétences dans le relationnel, la motivation des équipes. Toujours enthousiasmé par les nouveaux challenges.