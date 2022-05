Valerie SAPIN

20 années d'expertise comme gestionnaire de projets et conseillère d’entreprise agricoles et agro alimentaires.



Personne entreprenante et de terrain, j'ai travaillé dans plus de 7 pays auprès de différents agriculteurs et entrepreneurs et pour des organismes publics et privés ( France, Senegal, Congo, Gabon, Vietnam, Australie, Canada).



Passionnée par tout ce qui concerne le développement économique des entreprises en milieu rural. J'ai géré et coordonné de très larges projets en Australie et ai dirigé mon propre bureau d'études conseils pendant plus de 5 ans.



Résultats:

• Expertise technique reconnue en conseil d'entreprise agricole et en gestion et suivi-évaluation de projets.

• Plus de 20 appels d’offres gagnés en 6 ans, y compris la coordination de larges programmes gouvernementaux de 3$ à 146 Million de $.

• Ma dernière mission de 4 ans (2009-2013) concernait la coordination de 15 personnes au sein d’un programme de subventions agricoles de $146 millions de dollars, pour la protection de la Grande Barrière de Corail Australienne (4500 entreprises agricoles participantes).

• Négociations réussies avec 6 régions et 6 syndicats agricoles pour l’adoption du protocole commun de suivi-évaluation pour les 35 bassins versants et 6 industries agricoles concernées.

• Gestion d'une énorme base de données géo-référencée de 4500 entreprises.



Je recherche un poste de conseillère d'entreprise ou contrôleur de gestion dans le monde agricole, au sein d'une équipe dynamique intéressée par mon expérience, mon réseau international et mon bilinguisme (français -anglais).



Mes compétences :

Force de proposition

Gestion du risque

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Animation de réunions

Conseil en management

Animation d'équipe

Analyse de données

Analyse stratégique

Recueil des besoins

Synthèse

Analyse financière

Évaluation d'entreprise

Évaluation des risques professionnels

Diagnostic d'entreprise