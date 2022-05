Valerie SCAPIN

Depuis 15 ans dans le domaine du papier/carton, (experience en usine - service client - et en commercial), le secteur m'intéresse et motive mon parcours.



Après une expatriation de 3 ans, et une expérience dans un grand groupe leader de l'ondulé , j'ai rejoint les Cartonneries de Gondardennes comme mission principale le développement des cannelures G (ou N) et F en impression directe offset et des qualités de carton ondulé pour calages , en Europe.



Les applications sont très vastes et demandent de la créativité, tout en restant dans une approche industrielle et économique.



Mes compétences :

Emballage

Fidélisation

Papier Carton