Daniel VILLARD

CV

Ethique

Pour progresser dans ma vie professionnelle, je n'ai pas eu besoin de proposer de mettre en place des pratiques répréhensibles ou m'y associer (exemples: pratiquer de la fraude fiscale à l'échelon européen ou écrire de faux témoignages)!

Par exemple, je n'ai jamais été :

-ni FCMA("Fiscal Conseilleur de Magouilles Avortées") comme Eric L.

-ni CCEF ("Comique Conseilleur d'Externalisation Fiscale") comme Stéphane T.



Mais j'ai été :

. d'abord Technicien de Laboratoire de 1964 à 1966 à l'IPREIG (Institut Professionnel de Recherche et d'Etudes des Industries Graphiques)

. puis Responsable de Laboratoire de 1968 à 1974 chez le fabricant de boites imprimées SPIC-COLOMBES.



. ensuite dans le GROUPE LA ROCHETTE-CENPA :

- de 1974 à 1979 Assistant de Direction Technico-commerciale (assistance technique et litiges carton pour boite pliante)

- de 1979 à 1982 Chef de Produit Cartons Recyclés,

- de 1982 à 1983 Responsable du Développement Commercial cartons

- et de 1983 à 1985 Directeur-adjoint des Ventes Export (usines françaises de Blendecques et de La Rochette)



. ensuite dans le GROUPE FELDMÜHLE:

- de 1985 à 1987 Adjoint Responsable Ventes Cartons chez De Ruysscher Papiers,

- de 1987 à 1988 Directeur des Ventes France chez Pacar France (usines allemandes d'Arnsberg et de Baïenfurt),

- et de 1988 à 1989 Directeur des Ventes France pour Feldmühle France (mêmes usines).



. enfin dans le GROUPE CASCADES:

- de 1989 à 1990 Directeur Régional Ventes pour La Rochette et Blendecques + Responsable National Ventes pour l'usine suédoise de Djupafors;

- puis de 1990 à 1993 Directeur Export pour les usines: Blendecques et La Rochette en France, Djupafors en Suède et Duffel en Belgique;

- de 1994 à 1997 Directeur Commercial La Rochette;

- de 1997 à 2000 Directeur Commercial Arnsberg;

- et enfin de 2000 à 2002 Directeur Commercial Arnsberg (Allemagne) et Djupafors (Suède)+ Directeur Europe Administration Commerciale Groupe



