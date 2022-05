Thierry SAUVAGE

American Express Voyages d'Affaires accompagne ses clients dans l’optimisation de leur politique de voyages d’affaires en s’appuyant notamment sur une meilleure maîtrise des coûts et des dépenses et sur un service clients de qualité. Nous possédons l’un des plus importants réseaux d’agences de voyages dans plus de 140 pays à travers le monde et offrons une assistance 24h/24, 7j/7.



American Express Voyages d'Affaires propose aux entreprises tout un ensemble de solutions de réservation à la pointe de l’industrie, une expertise en conseil dans la gestion du voyage, des partenaires et des négociations fournisseurs ainsi que des services clients online et offline accessibles partout dans le monde.



France: https://www.amexglobalbusinesstravel.com/fr/



Mes compétences :

Relations humaines