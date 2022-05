Alexandre STARK

Diplômé d’un MASTER 2 en qualité de Chargé d'Affaires dans le Génie Industriel et d’une LICENCE en Conception et Fabrication Mécanique, j'ai ainsi acquis de multiples compétences : à la fois techniques, économiques et commerciales.



A travers plusieurs expériences professionnelles, j'ai pu mettre en application et développer mes connaissances et mes savoir-faire dans la conduite de projets, la coordination opérationnelle, le management de personnel, la gestion des flux logistiques, le respect des règles QHSE, la maîtrise des principaux outils informatiques de conception et de gestion mais aussi dans les actions marketing et commerciales.



Mes compétences :

Organisation industrielle

Management opérationnel

Coordination technique

CAO

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion SAV

SAP

Conduite de projets

Gestion de la production

Ordonnancement

Planification de projet