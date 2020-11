Alexandre SURIN

Bonjour , je suis un jeune boulanger/pâtissier de 21 ans , je suis en possession d'un Brevet Professionnel Boulangerie et d'un CAP Pâtisserie .

Avec l'expérience et les connaissances que j'ai acquis , j'ai eu la chance d'être jury lors d'examen de CAP et BP Boulangerie , ce qui a été pour moi très enrichissant .



Motivé et rêveur , l'une de mes principales ambitions est de voyager à travers le monde grâce à mon métier !



Mes compétences :

Formation de personnel

Gestion des stocks

Gestion de la production

Autonomie

Hygiène des aliments

Sécurité au travail