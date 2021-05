La société ATM AUTOMOBILE a été créée par Alexandre Tillement, passionné d’automobile, expérimenté dans la préparation automobile.

ATM AUTOMOBILE, société spécialisée dans le nettoyage des véhicules, travaille pour des grands groupes très exigeants quant à la qualité du travail à fournir et a également conclu un partenariat avec la société WAAT Automobile réputée dans la région pour l'excellence de son travail et de ses prestations.



LAVAGE DE VEHICULE A DOMICILE (particulier, professionnel) sur Metz-Thionville, Luxembourg Intérieur-extérieur, optiques de phare, destiquage, démoustiquage, dégoudronnage de voitures, utilitaires, 4X4, camionnette avec ou sans benne, camping-car, cabine de camion, etc.

Tarif en fonction du véhicule et de son état