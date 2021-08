Alexandre VLERICK

Je travaille principalement dans le milieu du jeu vidéo et de l'eSport. Je suis spécialisé dans les créations adaptées au Web et aux WebTV.



Passionné de multimédia mes domaines de compétences vont de l'audiovisuel (Monteur, Réalisateur, Caméraman) au web design en passant par un peu de développement et de photographie.



Mes compétences :

Développement web

Intégration web

Adobe Premiere CS6

Adobe Illustrator CS6

Son

After Effects CS6

Adobe InDesign CS6

Prise de vue vidéo

Photographie

Réalisation audiovisuelle

Adobe Photoshop CS6

Web design