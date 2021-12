Bonjour,



Je m'appelle Audric Fourez, 25 ans, permis B avec mon véhicule personnel.

Je suis passionné par le développement, notamment web, depuis le lycée.



Kimple m'a apporté une évolution exponentielle à mon expérience professionnelle.

D'abord Développeur Multimédia (sites web, application mobile, jeux vidéos), ma rigueur et ma ténacité m'ont permis de prendre le lead de l'équipe de développement comme Responsable Technique, ainsi que la confiance de mon équipe et de mes supérieurs pour un défi technique de taille.

Mon poste de RT m'a amené vers plus de management et de compréhension des attentes des clients. Ceci me permet aujourd'hui d'étendre mes expériences au-delà de la technique stricte, et d'avoir un regard différent sur la conception et la réalisation des fonctionnalités pour répondre aux besoins des clients.



Mon poste avec Kimple, c'est :

- De la gestion de base de données volumineuses (BigData) à l'échelle de plusieurs millions de lignes

- Une veille permanente sur les nouvelles technologies pour rester à la pointe

- De la gestion d'architecture serveur pour répondre à d'importants pics de traffic

- Des interfaces utilisateurs fonctionnelles sur le plus grand nombre d'appareil possible

- De la gestion d'équipe et de planning de développement

- Et bien plus



Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire mon profil.





Cordialement



Audric Fourez



Mes compétences :

JavaScript

Objective-C

MySQL

JQuery

HTML 5

CSS 3

Java

PHP 5

API Google

API Twitter

API Facebook

Laravel

Amazon Web Services

VueJS