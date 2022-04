Antoine LAURENT

De formation technique j'ai pu évoluer vers des missions de maîtrise d'ouvrage, de qualité logicielle et enfin de gestion de la relation client dans le cadre d'activités RUN.



Bien comprendre les attentes des utilisateurs et garder une vision claire sur la finalité me parait aujourd'hui essentiel dans le bon déroulement d'un projet informatique.



Si ma passion pour l'informatique est toujours intacte, il est sûr que les sujets fonctionnels, managériaux, organisationnels & liés à la communication externe m’intéressent de plus en plus.









Mes compétences :

Sonar

TestLink

Maven

Management opérationnel

Management

Gestion de la relation client

GNU/Linux

SQL