Antoine LAURENT

Bonjour,



Je suis actuellement à Paris en poste chez Hilti.



Mon objectif est de poursuivre mon parcours professionnel tourné vers l’international tout en acquérant et développant de nouvelles compétences dans le domaine de l’analyse de données.



Mes expériences professionnelles variées, dans des domaines différents et des entreprises de secteurs différents, ont renforcé mon gout pour la flexibilité, le travail en équipe et l’ouverture d’esprit.



Contactez moi si vous souhaitez me poser des questions !



Mes compétences :

Allemand

Analyse statistique

Anglais

Balance ScoreCard

Benchmark

Contrôle de gestion

Excel + VBA

Français

Italien

Logistique

Logistique transport

Microsoft Excel VBA

Microsoft SQL

Pricing

Process

Reporting

SAP

Scorecard

Statistique

Tableau de bord

Transport

VBA

VBA Access