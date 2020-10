Alexandre WRONECKI

Dans un concert, le chef d'orchestre à la responsabilité de signifier à chaque instrument à quel moment il doit jouer et à quel tempo. Pour y parvenir, il doit non seulement connaitre toutes les spécificité de chaque instrument mais aussi comprendre et adapter leurs partitions.



Pour un projet, les enjeux sont les mêmes :

- les instrumentistes sont les différents intervenants (MOA, MOE, prestataires)

- les instruments sont les outils de travail

- la partition est la mission confiée

Je suis le chef d'orchestre des projets, assurant le respect des délais (le tempo) et pilotant les intervenants.



Mes compétences :

Rédaction

Itil v3

Artiste

Réduction des coûts

Allemand

AMOA

Italien

Réseaux sociaux

Communication

Anglais

Consultant

Cahier des charges

Gestion

Conseil

Informatique

Appels d'offres

Électronique

MSSQL

SGBD

Appel d'offres

Avant-vente

Relationnel

Organiser

Logistique

Supports de communication

Création

Gestion de projet

MySQL

Exchange

SQL Server

SQL

Cacti

Nouvelles technologies

Relations publiques

Organisation d'évènements

Internet

SSII

Management

Gestion de projets

Recrutement

Microsoft Office