Alexandros GEROFOTIS

Ingénieur Électrique (diplômé de l'Université Aristote de Thessalonique) avec une maîtrise en ingénierie et gestion des affaires de King's College London. Statut agréé, accrédité par la Chambre Technique de Grèce. Focus sur l'ingénierie électrique, I & C, les télécommunications et l'énergie.



Expérience professionnelle sur construction, essais, mise en service et gestion / coordination aux centrales en cycle combiné (vapeur - gaz / pétrole) à l'égard des normes techniques internationales, les principes HSE et les exigences de qualité.

Participé aussi aux étapes des appels d'offres, l'ingénierie (spécifications techniques, calculs des câbles, étudies dinstrumentation, mise à la terre, protection contre les incendies, etc.) pour les projets en Algérie et aux propositions / appels d'offres pour nouveaux projets.

Actuellement focalisé sur la conception M & E de Copenhague Metro, travaillant pour la construction de la nouvelle ligne souterraine dans la capitale du Danemark.



Autres Compétences Techniques

Expérience professionnelle avec CAD, Pro / Engineer, Matlab et autres programmes spécialisés.

Expérience universitaire avec CNC, PSpice, C++, Fortran, HTML, Java, Basic, NEC .

Expérience pratique avec instrumentation (ABB, Rosemount, Siemens, Endress + Hauser, etc), vannes motorisées, pneumatiques et hydrauliques (AUMA, Drehmo, Schiebel, KSB, CCI, STI, Valvitalia, Dresser-Masoneilan, Rotork, Siemens, etc.), moteurs, pompes et générateurs diesel, systèmes dédiés et PLC-contrôlés, tableaux électriques de distribution et commutation (ABB, Siemens, GE, etc), transformateurs de puissance (Electroputere, Hyundai, BEST, etc) et autres composants de centrales électriques.



Mes compétences :

Électromécanique

Computer-Aided Design

Instrumentation

Pneumatics

Actuators

E Design

responsible for the Civil

design of stations and tunnel

Transformers

Summer Training

Steam Turbines

Quality Control

Pro/ENGINEER

PSPICE

Microsoft Windows

Matlab

Java

FORTRAN

CNC

CAD/CAM > CAD

C Programming Language

Autocad

Visual Basic

Turbo pascal