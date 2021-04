Alexia BASSERY (PLAYOUST)

Je suis co-fondatrice et présidente dAB AS Consulting, spécialisée dans le développement de lestime de soi, laccroissement des potentiels et la résolution de conflits internes à laide du yoga, de la méditation, de la sophrologie et de lhypnose. Je collabore avec des entreprises, centre de soins, écoles, associations et clubs sportifs et je donne des consultations en cabinet.



J'ai une expérience de 12 ans dans la conduite du changement et la formation en entreprises dans laquelle j'ai aidé avec succès des clients dans la réussite de leurs projets.



Aujourdhui, je suis motivée par la création de programmes adaptés aux besoins des clients à laide doutils qui engagent le corps et le mental en union. Il est indispensable aujourdhui de remettre notre corps à sa place dans notre vie professionnelle, scolaire et personnelle.



Je suis inspirée par des maîtres yogi, des coachs comme Deepak Chopra et Tony Robbins.



Mes compétences :

Gestion du stress

Gestion des émotions

Sophrologie

Yoga

Formation professionnelle

Gestion de projet

Conduite du changement

Animation de formations