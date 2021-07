Alexia LE DUEY

Au sein du service Marketing, je suis en charge de la génération du trafic digital et social ainsi que de la mise en place des opérations de trade marketing pour l'enseigne Courtepaille. Dans le cadre de mes missions, je suis en relation directe avec de nombreux services de l'entreprise mais également avec les agences et différents prestataires de services.



Missions :



Traffic Management / Acquisition



Mise en place et pilotage des campagnes Waze (Google)

Mise en place et pilotage des campagnes SEA

Mise en place d'activations digitales telles que Display Mobile, Emailing sur BDD externe, Partenariats (Groupon, Veepee)

Projections (calculs de ROI) et suivi des KPIs de l'ensemble des leviers de trafic mis en œuvre



Animation des réseaux sociaux

Mise en place et pilotage de la stratégie social media (notoriété, acquisition, fidélisation, drive-to)

Animation des pages nationales de la marque (Facebook, Instagram, LinkedIn, )

Animation des pages locales des restaurants Courtepaille sur Facebook

Pilotage de l'agence social media (orchestration et médiatisation des posts)

Reporting et bilan des campagnes sociales



Influence Media

Pilotage de l'agence influence media (orchestration des campagnes) et des influenceurs

Gestion des campagnes d'influenceurs (Instagrammeurs, Bloggeurs)

Animation des opérations incentivées (coupons, invitations, dégustations,)

Reporting et bilan des campagnes d'influence



Trade marketing

Définition dune stratégie de trade marketing avec les partenaires boisson afin d'optimiser nos actions et de les rendre plus performantes (opération permettant de booster le trafic en restaurant et/ou le panier moyen)

Mise en place opérationnelle

Projections (calculs de ROI) et suivi des KPIs