Florence ESCOFFFIER

Passionnée depuis toujours par les chevaux, l élevage, la psychologie des chevaux et des hommes.



Diplomée en Sophro analyse, formation avec le Dr Claude Imbert, je développe une méthode axée sur le développement personnel, associant sophrologie, pnl, bien être et cheval.



Cavalière de CSO de haut niveau, j'ai développé et travaillé en dressage et optimisation de la locomotion du cheval pendant des années.



La psychologie du cheval ainsi que celle de l'homme pour optimiser la performance et/ou le bien-être (et le mieux être) me passionne.



Je coach des chevaux, cavaliers pour la compétition mais aussi pour vaincre peur, mieux être, et différents blocages qui handicapent notre vie....dont le coaching personnel ou en groupe (entreprise).



Les chevaux sont un vecteur précieux pour nous libérer de nos schémas restrictifs, analyser nos émotions et les identifier, seul ou en groupe, et pouvoir nous aider à "Re"trouver, l'immense potentiel et joie qui se trouve à l’intérieur de chacun de nous.



J'agis aussi dans le domaine de la préparation mentale des compétiteur de tous niveaux, afin d'optimiser une réelle performance.



Je travaille actuellement sur une méthode spécifique et originale......s'adressant à tous.



Bien à vous,



Florence