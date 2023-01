Véritable passionnée de design et de stratégie de marque, amoureuse de l'humain, j'aime créer et innover en équipe .

Brandstorming créatif, planification stratégique, communication 360, création de contenus, campagnes marketing, analyse des données, sont des compétences que je possède : j'apporte des solutions simples aux problèmes les plus complexes.