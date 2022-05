Valérie SPILERS

Passionnée par mon métier et la communication, depuis plus de 15 ans, j'apporte mes convictions et mon énergie pour répondre de façon pragmatique et orientée résultat aux problématiques d'image, de notoriété et d'accompagnement de développement commercial.



Je souhaiterai rejoindre une nouvelle équipe au sein de laquelle, je saurai être force de proposition et d'exécution et atteindre les objectifs fixés.



Ma valeur ajoutée : la polyvalence et une vision à la fois opérationnelle et stratégique des enjeux communication de l'entreprise.



Mon projet professionnel : Apporter mon savoir-être et mon expertise à une entreprise innovante et dynamique dans laquelle je pourrai exprimer ma créativité, mon sens de l'initiative, ma rigueur et mon sens de l'écoute.



Mes compétences :

Communication

Communication externe

Evénementiel

Presse

Relations Presse

Web

Rédaction

Gestion de projet

Marketing