Diplômé de l'école de journalisme reconnue de Lannion, je suis prêt à partir en reportage un bloc-notes, un micro, un appareil photo ou une caméra à la main.



Passionné par la radio pour sa simplicité de réception, qui tranche avec l'imaginaire complexe qu'elle peut véhiculer, je suis reporteur-présentateur pour Chérie Côtes-d'Armor à Lannion.



J'ai cofondé deux webzines, dont « La Déviation », que j'anime depuis mai 2013 avec des amis journalistes. Cet espace d'expérimentation de nouvelles écritures est axé versles questions politiques, culturelles et scientifiques avec un œil critique sur la vie des médias.



Conscient des turbulences que rencontre le journalisme, je suis engagé dans l'éducation aux médias à travers des ateliers pour des collégiens que je coordonne avec Radio TTU. J'interviens comme enseignant vacataire à l'IUT de journalisme de Lannion et encadre des étudiants dans l'écriture de leur mémoire de fin d'études.



J'assume un penchant pour l'actualité politique et sociale, « du coin de la rue au bout du monde ». J'aime prendre du recul pour décrypter l'actualité qui se fait en direct, sous nos yeux ou... à l'abris des regards.



Je suis curieux, dynamique et exigeant. J'ai le goût du contact, de l'étonnement et du travail à plusieurs. J'aime mener à bien des projets, coordonner des équipes et j'attends vos sollicitations pour me lancer dans de nouvelles aventures.



Carte de presse 121 444 - https://twitter.com/SylvainErnault - http://www.doyoubuzz.com/sylvain-ernault/



Mes compétences :

Secrétariat d'édition

Community management

Présentation radio

Photographie de presse

Journaliste

Diaporamas sonores

Montage radio

Animation d'équipe rédactionnelle

Écritures multimédia

Infographie - analyse de données

Reportage radio