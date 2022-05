Nathalie SPILERS

J'ai commencé mon parcours professionnel dans le secteur agro-alimentaire, groupe UNILEVER puis AUTOBAR, dans des fonctions commerciales puis de direction de business unit.



J'ai ainsi eu l'opportunité d'acquérir des compétences en matière de gestion d'équipes pluridisciplinaires, de gestion administrative et comptable, et d'achat et de gestion des stocks, tout en continuant à développer mon savoir-faire commercial. J'ai validé ma capacité à gérer des centres de profit dans des secteurs d'activité et auprès de cibles clients différents.



J'ai ensuite évolué vers la gestion des transitions professionnelles et acquis des connaissances en matière de Formation (Référentiels, déroulement pédagogique et organisation), de TRE (Techniques de Recherche d'Emploi), de Bilans de Compétences (FONGECIF et autres OPCA), de création d'entreprise (validation homme/projet, montage du business plan et conseil auprès de jeunes entrepreneurs) et de VAE (Validation des Acquis de l'Expérience).



Je prends plaisir à gérer et motiver les équipes qui me sont confiées (en hiérarchie directe ou en mode projet) et à utiliser au mieux les moyens alloués pour atteindre les objectifs de l'entreprise dans le plus grand respect des collaborateurs. L'accompagnement des adultes en mobilité professionnelle est un secteur d'activité que j'ai choisi depuis plus de 10 ans aujourd'hui.











Mes compétences :

Gestion d'entreprise

Gestion d'équipes

Gestion de projets

Développement commercial

Formation professionnelle

Gestion administrative et comptable

Coaching professionnel