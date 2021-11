Alexis ALEXIS BAROUSSE (BAROUSSE)

20 ans dexpérience auprès de grands groupes du CAC40 , industriels, d'assurance et de banques mais aussi de PME, TPE, TPI.

J'ai toujours apprécié la liberté, la flexibilité et l'obligation d'adaptation de notre métier. Car quelque soit la taille de l'entreprise, du budget final de l'entreprise, nous devons toujours apporter la même rigueur dans l'aboutissement du projet.

Je conçois mon partenariat comme une équipe sportive. Tous soudés pour un unique résultat : réussir, valoriser, optimiser, et grandir.



A bientôt

Alexis



Mes compétences :

Chefferie de Projet infrastructure technique

Management, Gestion de projet

Formateur Windows infrastructure

Ingénieur virtualisation Hyper-V et VMWare

Ingénieur système Windows

Microsoft Office 365, Azure, Cloud

Stockage DATACORE

Microsoft Exchange 2019

Antivirus , Firewall, antispam, Sécurité

Direction générale , Développement durable