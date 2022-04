Benoit POULET

Bonjour,



Après de nombreuses années au sein d'une entreprise de chimie, j'ai réorienté ma carrière professionnelle vers le métier du bâtiment.

J'ai intégré l'entreprise Giraud Construction en 2006 dans laquelle j'ai pris la fonction de Chargé d'affaires.

Le 1er Janvier 2009, la création de notre antenne de La Rochelle m'a permis de prendre la responsabilité de l'antenne et chargé d'affaires délocalisé.



Ma mission vise a être l'interlocuteur unique du maitre d'ouvrage et/ou maitre d'oeuvre : De l'avant-projet jusqu'a la remise des clefs de l'ouvrage en passant par toutes les phases (Commerciale, Chiffrage, Métrage, pré-étude, Conduite de chantier, suivi relationnel, Gestion...).

Cette fonction est très riche en expérience de part la mixité des actions.



La Sté GIRAUD Construction est une entreprise de construction métallique, couverture, bardage dont le siège social est basé à Barbezieux (16).

Nous réalisons des ouvrages de toutes sortes dans un rayon de 300 kms autour d'Angoulème (bureaux, ateliers, usines, locaux de stockage...) de toutes dimensions.

Afin de satisfaire aux exigences de proximité, nous avons créer une antenne à La Rochelle (17).

Le Bureau d'étude ainsi que la production se réalisent sur le site de Barbezieux et sont pilotés par La Rochelle pour les projets de Charentes Maritimes

Nos propres équipes de montage sont polyvalentes et interviennent sur l'ensemble du secteur géographique.



Mes compétences :

Bardage

Bâtiment

charpente métallique

Couverture