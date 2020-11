Alexis BENAY

Plus de 12 ans d'expérience dans le Commerce, le Management déquipe, la Relation client et lE-commerce.



Bonne pratique de la conquête de nouveaux clients en B2C, ainsi que du développement et de la gestion dun portefeuille existant de Grands Comptes ou de PME en B2B.Expériences dans la vente B2C et B2B acquises en France comme à létranger (Espagne-Chine-Vietnam) mont permis de développer les compétences requises pour être immédiatement opérationnel.Persévérant, rigoureux et responsable, jai le goût des challenges et du travail en équipe.

Je souhaite poursuivre ma carrière dans un poste à responsabilité en offrant mes compétences à votre entreprise.



Je suis immédiatement disponible pour un entretien.



Mon profil en vidéo : https://youtu.be/f_b66jG2WNA