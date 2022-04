J-François CORBÉ

Avec une expérience multidisciplinaires dans l’e-commerce B2B tant dans le développement d’un ERP e-commerce, la création d’une offre de produits et de services, logistique basée sur du 0 stock, la gestion du webmarketing m’a permis d’avoir une vision globale du e-commerce BtoB.

Cette expérience acquise ne vaut que si elle peut être partagée. Je recherche toute opportunité où mes expériences et mon investissement personnel seraient un plus.





Mes compétences :

Economie numérique

E-commerce BtoB

Chef produits

Edition ERP

SEO+SEA+SMO

e-business

E-commerce