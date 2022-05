Olivier LOEILLET

Vous visez l’excellence. Pour l’obtenir, vous vous appuyez sur vos collaborateurs, leur savoir-faire, leur expertise. C’est ainsi que vous valoriser votre entreprise et ceux qui contribuent à son développement.

Expert dans l’installation, la maintenance, la mise à jour des postes de travail et des périphériques, en environnement WINDOWS.

Sachant résoudre les incidents de migration, de gestion des droits utilisateurs, des problèmes de messagerie.

Je suis également rompu à, réceptionner, qualifier et résoudre les incidents informatiques des utilisateurs dans le respect des normes de qualité (ITIL) et de sécurité de l’entreprise.

Utilisant les systèmes virtualisés (VMWARE, VIRTUALBOX, HYPERV) pour différents usages.

J’ai des facilités et une certaine expérience dans la formation des utilisateurs de tous niveaux.

Autonome et communicant j’ai toujours été force de proposition d’initiative et d’améliorations.

Dynamique, autonome, organisé, avec mon sens du service, du conseil, et mes compétences techniques mises à jour régulièrement (Préparation MCSA Windows serveur 2008), je suis un atout pour mon entreprise. Mon parcours professionnel allie dynamisme et pragmatisme.





Mes compétences :

Responsable

Sens du service

Polyvalent

Organisé

Infrastructure IT

Windows server