Alexis CORBIN

Venant d'obtenir mon diplôme en master d’ingénierie chimique et matériaux innovants, ce dernier ayant été obtenu à l'Université de Pierre et Marie Curie, je suis à la recherche de mon premier emploi.

Ayant réalisé plusieurs stages en R&D je souhaite poursuivre dans cette voie. L'un fut réalisé au Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives de Saclay, et l'autre au Laboratoire de Chimie et de la Matière Condensée de Paris.

Ces deux expériences m'ont confortées dans l'idée de poursuivre mon projet professionnel dans la recherche industrielle ainsi que dans les procédés.



Mes compétences :

Project Management

Linux

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Python Programming

Solidworks

Microscopie

ATD

ATG

Chimie des matériaux

Adsorption d'azote

Procédé aérosol

Spectroscopie infrarouge

Impression 3D

Diffraction des Rayons X