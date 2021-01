Alexis EBER

Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine agro-alimentaire.

Une fibre managériale, de fortes sensibilités produit et process, un sens aigu du service aux clients m'ont conduit à intervenir dans les domaines de la production et du commerce.

Rompu à mettre en place de nouvelles organisations, à gérer un service, manager une équipe pour atteindre les objectifs financier et la satisfaction du client



Mes compétences :

Manager équipe

Gestion de la production

Prospection commerciale

Relations clients

Organisation industrielle

Planification

facilitateur

Gestion de la qualité