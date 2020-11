Alexis HEBERT

Bonjour,

Je suis actuellement titulaire d'une licence en sciences de l'ingénieurs et je suis en école d'ingénieur en apprentissage , le cnam , en filière aéronautique et spatial en partenariat avec supaero Toulouse.

J'effectue mon apprentissage au sein de la société Airbus au sein du service: center of compétence manufacturing engineering qui soccupe de l'integration des systèmes électriques dans les avions.



Mes compétences sont:



- Gestion de production :

-Diagramme de GANTT, PERT

-Méthode KANBAN, 5S, 5M - AMDEC, PARETO, optimisation Processus (Lean 6 sigma)

- Production :

- Utilisation de machine à outil(MOCN)

- Fabrication assistée par ordinateur

- Gamme d’usinage, APEF, CDCF

- Conception d’un système mécanique

Langue : Anglais : lu, écrit, parlé (bonnes notion) - Conception assistée par ordinateur(CAO)

Espagnol : lu, écrit, parlé

- Paramétrage d’un système

- Relation entre conception, production, Choix des matériaux.

- Chaines de cote

- gestion et rédaction de plan d'essais, rapport de test et analyse des essais.



Je maîtrise le pack Microsoft office ainsi que les logiciel de CAO SolidWorks et catia .



Mes compétences :

Ingénierie

Industrie

Aéronautique

Gestion de production

Production

Modélisation