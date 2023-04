Alexis GONON

Passionné par les nouvelles thérapies, Je me suis rapidement destiné à la recherche médicale. Aujourd'hui, Je souhaite intégrer une entreprise de biotechnologies, afin de participer au développement des thérapies de demain.



je suis titulaire d'une thèse en immunologie, renforcée par 5 ans d'expérience en recherche en immuno-oncologie préclinique.

Mon profit est constitué de 3 axes majoritaires:

- conduite d'un projet de recherche (veille bibliographique, concevoir et développer des méthodologies, analyser et présenter les résultats).

- biologie cellulaire et cytométrie en flux

- expérimentation animale sur rongeur (diplômes de concepteur et de chirurgie).



Je suis un candidat dynamique et motivé, rigoureux et persévérant, habitué au travail en équipe et à lencadrement détudiants. Je sais madapter rapidement à un nouvel environnement et à un nouveau projet de recherche.



En espérant que mon profil retiendra votre attention, je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.



Mes compétences :

Gestion de projet

Veille scientifique

Expérimentation animale

Biologie moléculaire

Immunohistochimie

Cytométrie en flux

Rédaction scientifique

Culture cellulaire

Immunologie

Biologie cellulaire

Immunofluorescence

Conception