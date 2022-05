Mickael GALOP

Chef de projet spécialisé dans nos verticaux e-commerce et classification automatique



Diplômes :

-Master 2 Professionnel "Génie Informatique" (UJF - Grenoble 1)

-Master 2 Recherche "Traitements Automatiques des Langues" (Stendhal - Grenoble 3).



Produits utilisés :

Antidot ; Exalead ; Polyspot



Formations :

Elasticsearch



Je lis, écris et parle anglais.



Mes compétences :

Business intelligence

Data mining

Méthodes agiles

Text mining

Machine learning

J2EE

Informatique

Java

C#

SBA

Ibm content analytics

Polyspot

Exalead

Traitement de l'information

Recherche d'informations

Apprentissage Automatique

JavaScript

Python

XSLT

Elasticsearch