Stratégie :

- Définition et mise en place de stratégies de communication.

- Veille et analyses concurrentielles et sectorielles.



Communication :

- Conception, réalisation et suivi de tous supports de communication Print et Web (hors développement).

- Rédaction

- Maîtrise de la chaîne graphique et des logiques digitales.

- Conception et suivi d'événements.



Relations internes et externes :

- Elaboration de briefs créatifs

- Gestion/coordination d'équipes internes et d'intervenants