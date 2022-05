Méderic LANGLOIS

L’agence Invest in Reims, financée par le Grand Reims et la CCI Marne en Champagne, a pour mission de favoriser gracieusement l’implantation d’entreprises.



Invest in Reims a accompagné la création de prêt de 10 000 emplois en accueillant plus de 260 entreprises dont de nombreux groupes basés à Paris comme GENERALI, LE BON COIN, SIACI SAINT HONORE, SODEXO, NATIXIS, TAXIS G7, GMF, CCA, SAINT GOBAIN ou KUONI à la recherche de conditions Nearshore pour leurs activités supports.



Leur objectif était de réaliser une économie moyenne de 10 000 € par salarié et par an tout en améliorant la productivité de 10 % et de diminuer le turnover de 15 %.



Cet objectif a été atteint. En effet, une étude réalisée par E&Y positionne Reims en tête des villes à 90’ de Paris et sur le ¼ Nord Est de la France pour l’implantation d’entreprises.

Avec l’arrivée du TGV, Reims est véritablement devenue le XXIème arrondissement de la capitale à 40’ de Paris et 30’ de Roissy CDG.



Les 10 principaux atouts de Reims :

1 - Un pôle métropolitain de 1,1 million d'habitants

2 - Ville TGV à 30'​ de Roissy CDG

3 - 1ère agglomération gastronomique de France

4 - Meilleur site d'implantation à 40'​ de Paris

5 - 1 000 ha de foncier et 314 000 m² de locaux programmés

6 - 45 000 étudiants (Sciences Po, Centrale, Supinfo, Neoma Business School, Université...)

7 - Ville Art Déco et sites UNESCO

8 - Pôle de compétitivité mondial agro-ressources

9 - 1 Milliards d'€ d'investissements d'ici 2023

10 - Réseau de 400 ambassadeurs prestigieux (4 millions de salariés et 1 000 milliards d'€ de CA) dont 13 du CAC 40 et 29 du SBF 120



Mes compétences :

Développement du territoire et de ses spécificités

Communication, E-marketing et stratégie de marque

Prospection et accompagnement de projets

Intelligence économique et benchmarking

Maîtrise des outils informatiques