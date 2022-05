Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Je suis Responsable des Partenaires au sein du Groupe Nexity. Mon rôle est d'accompagner mes partenaires (Agences Immobilières, CGPI, Banques, réseaux immobiliers) dans la réalisation des projets immobiliers de leurs clients: mise en place des mandats et commissionnement, présentation des programmes, accompagnement terrain, gestion des réservations et suivi de la clientèle.



Je vous propose d'accéder à l'ensemble de l'offre Nexity, soit plus de 3500 logements partout en France, SANS ALOTTEMENT!!

Accession - Résidence Principale

Investissement Pinel

LMNP/LMP

Nue-propriété



Si vous êtes intéressé par la mise en place d'un partenariat afin de proposer nos programmes à vos clients, contactez moi:

omarq@nexity.fr



A très bientôt pour concrétiser les projets immobiliers de vos clients.



Olivier MARQ



Mes compétences :

Vente

Conseil

Assurance

Défiscalisation

Épargne

Communication

Fiscalité

Immobilier

Assurance Vie

Finance

Management

Gestion de patrimoine

LMNP