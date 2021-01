Alexis LEMONNIER

► Je vous invite à me rejoindre sur Linkedin pour échanger

Depuis près de 10 ans j’accompagne les professionnels sur les réseaux sociaux avec 4 principaux objectifs :

- Définir & animer leur stratégie en ligne.

- Développer & faire croître leur business.

- Créer des contenus uniques & valoriser leur expertise.

- Former, avec beaucoup de plaisir, les entrepreneurs à maîtriser réseaux & communication en ligne.

Membre du réseau d'entrepreneurs BNI+ (Paris Bastille), je vous invite à venir présenter votre activité et à amplifier votre réseau au sein de notre groupe de 30 membres // + de 1 million€ de business échangé chaque année.

Mes compétences :

Créatif

Sociable

Organisé